Шестакова Анна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Анна Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шестаков Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шестаков Максим Федорович

Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шестаков Трофим Федорович

Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1895

Сын: Шестаков Василий Федорович

Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: Шестакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Федор Никитович

Смерть
Неизвестно
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