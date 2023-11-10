Шестакова Анна Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шестаков Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шестаков Максим Федорович
Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шестаков Трофим Федорович
Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович
Рождение ребёнка
12.04.1895
Сын: Шестаков Василий Федорович
Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович
Рождение ребёнка
15.11.1897
Дочь: Шестакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Шестаков Федор Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно