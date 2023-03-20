Герасимова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Герасимов Константин Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Герасимов Константин Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Константин Валентинович

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