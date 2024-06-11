Рябов Владимир Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябов Трофим Антонович
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кариус Галина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кариус Галина Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: Рябова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кариус Галина Васильевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно