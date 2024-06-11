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Рябов Владимир Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябов Трофим Антонович

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кариус Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Кариус Галина Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: Рябова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кариус Галина Васильевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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