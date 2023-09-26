Иванина Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванина Параскева Леонтьевна

Иванина Параскева Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иванина Филимон Данилович

Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Иванина Матрёна Даниловна

Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздь Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкондола Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович

Лавы, Чернігівська область
Смерть
После 1810
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close