Иванина Параскева Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иванина Филимон Данилович
Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Иванина Матрёна Даниловна
Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздь Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкондола Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Иванина Даниил Гаврилович
Смерть
После 1810