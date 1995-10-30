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Хуторная Пелагея Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1903

Дата смерти

30.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуторной Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Хуторной Федор Захарович

Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.03.1930

Сын: Хуторной Семен Захарович

Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.05.1933

Дочь: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна

Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.03.1936

Сын: Хуторной Алексей Захарович

Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.07.1939

Дочь: Волобуева (Хуторная) Нина Захаровна

Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич

Октябрьское, Ипатовский, Ставропольский край
Смерть
30.10.1995
Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

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