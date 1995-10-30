Хуторная Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1903
Дата смерти30.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1927
Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1930
Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
24.05.1933
Дочь: Моисеева (Хуторная) Александра Захаровна
Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
30.03.1936
Сын: Хуторной Алексей Захарович
Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1939
Дочь: Волобуева (Хуторная) Нина Захаровна
Отец ребёнка: Хуторной Захар Яковлевич
Смерть
30.10.1995
Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край