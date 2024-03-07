Зелепухин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепухин Николай Сергеевич

Место рождения

г. Самара

Дата рождения

20.12.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916

Отец: Зелепухин Сергей Никифорович

Мать: Зелепухина Екатерина Сергеевна

г. Самара
Рождение ребёнка
21.05.1938

Сын: Будкин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Зелепухина Анна Михайловна

г.Куйбышев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова ?

Мать ребёнка: Зелепухина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелепухина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
г. Самара
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