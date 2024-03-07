Зелепухин Николай Сергеевич
Место рожденияг. Самара
Дата рождения20.12.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916
г. Самара
Рождение ребёнка
21.05.1938
Сын: Будкин Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Зелепухина Анна Михайловна
г.Куйбышев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова ?
Мать ребёнка: Зелепухина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Самара