Лукин Кирияк Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Кирияк Иванович

Лукин Кирияк Иванович

Место рождения

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Лукин Иван Алексеевич

Мать: Лукина Надежда Фёдоровна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Татьяна Кирияковна

Мать ребёнка: Лукина Серафима Логгиновна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лукин Иван Кириякович

Мать ребёнка: Лукина Серафима Логгиновна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лукин Марк Кириякович

Мать ребёнка: Лукина Серафима Логгиновна

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Серафима Логгиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close