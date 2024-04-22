Лукин Кирияк Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Лукин Иван Алексеевич
Мать: Лукина Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Татьяна Кирияковна
Мать ребёнка: Лукина Серафима Логгиновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Лукина Серафима Логгиновна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лукина Серафима Логгиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно