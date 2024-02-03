Колесникова Полинарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Полинарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чапурин Иван Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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