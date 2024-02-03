Колесникова Полинарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чапурин Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно