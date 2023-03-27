Хомылева (Беляева) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомылева (Беляева) Лидия Александровна

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Место рождения

Шлиссельбург

Дата рождения

16.11.1910

Дата смерти

20.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1910

Отец: Беляев Александр Евгеньевич

Мать: Беляева Ольга Порфирьевна

Шлиссельбург
Образование
До 1927
Белозерская девятилетняя школа
Работа или профессия
С 1929
ЦРК Шлиссельбурга.
Конторщица, счетовод
Работа или профессия
С ?.03.1930
Гараж №2 ЛСПО (Ленинградский Союз Потребительских Обществ)
Счетовод
Бракосочетание
1935

Муж: Хомылев Федор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 1935 по 1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Зав. расчетным отделом
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Электростанции металлургического завода в г.Серове
Диспетчер
Работа или профессия
С 1958 по 1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Старший инженер отдела снабжения
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Зав. расчетным отделом
Работа или профессия
Неизвестно
Электростанции металлургического завода в г.Серове
Диспетчер
Смерть
20.03.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга
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