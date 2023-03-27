Хомылева (Беляева) Лидия Александровна
Место рожденияШлиссельбург
Дата рождения16.11.1910
Дата смерти20.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1910
Шлиссельбург
Образование
До 1927
Белозерская девятилетняя школа
Работа или профессия
С 1929
ЦРК Шлиссельбурга.
Конторщица, счетовод
Работа или профессия
С ?.03.1930
Гараж №2 ЛСПО (Ленинградский Союз Потребительских Обществ)
Счетовод
Бракосочетание
1935
Работа или профессия
С 1935 по 1941
Зав. расчетным отделом
Работа или профессия
С 1941 по 1945
Электростанции металлургического завода в г.Серове
Диспетчер
Работа или профессия
С 1958 по 1965
Старший инженер отдела снабжения
Работа или профессия
Неизвестно
Зав. расчетным отделом
Работа или профессия
Неизвестно
Электростанции металлургического завода в г.Серове
Диспетчер
Смерть
20.03.1989
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга