Данилова Агрофена Нифонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Агрофена Нифонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Николай Самсонович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Данилов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Самсонович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Данилов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Данилов Николай Самсонович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Данилова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Данилов Николай Самсонович

Смерть
Неизвестно

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