Данилова Агрофена Нифонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Данилов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Самсонович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Данилов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Данилов Николай Самсонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Данилова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Данилов Николай Самсонович
Смерть
Неизвестно