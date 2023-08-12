Кормашева Надежда Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти16.03.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1852
Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
15.05.1854
Дочь: Кармашева (Кармашева) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1856
Сын: Кормашев Михаил Максимович
Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1859
Дочь: Кормашева (Кормашева) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1861
Дочь: Кормашева (Кормашева) Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1864
Сын: Кормашев Георгий Максимович
Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич
Смерть
16.03.1866