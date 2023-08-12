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Кормашева Надежда Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

16.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармашев Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
07.05.1852

Сын: Хапов Николай Максимович

Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1854

Дочь: Кармашева (Кармашева) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1856

Сын: Кормашев Михаил Максимович

Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1859

Дочь: Кормашева (Кормашева) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1861

Дочь: Кормашева (Кормашева) Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1864

Сын: Кормашев Георгий Максимович

Отец ребёнка: Кармашев Максим Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.03.1866
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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