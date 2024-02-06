Толстой Борис Иванович
мужской, родился 1663
умер После 1752
МатьТолстая (Апраксина) Мария МатвеевнаОколо 1646 г.р.
ОтецТолстой Иван Андреевич1644 г.р.
Супруги
Толстая (Зеленая) Мария Фёдоровна1686 г.р.
Дети
Толстой Василий Борисович21.03.1706 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Бракосочетание
1694
Рождение ребёнка
21.03.1706
Сын: Толстой Василий Борисович
Мать ребёнка: Толстая (Зеленая) Мария Фёдоровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1752