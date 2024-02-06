Толстой Борис Иванович 1663 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Борис Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1663

умер После 1752

Мать
Толстая (Апраксина) Мария МатвеевнаОколо 1646 г.р.
Отец
Толстой Иван Андреевич1644 г.р.
Супруги
Толстая (Зеленая) Мария Фёдоровна1686 г.р.
Дети
Толстой Василий Борисович21.03.1706 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Толстой Иван Андреевич

Мать: Толстая (Апраксина) Мария Матвеевна

Бракосочетание
1694

Жена: Толстая (Зеленая) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.03.1706

Сын: Толстой Василий Борисович

Мать ребёнка: Толстая (Зеленая) Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
После 1752

Мы используем куки для улучшения работы сайта.