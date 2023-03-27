Чупина Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.
Дочь: Чупина Гликерия Федорова
Отец ребёнка: Чупин Федор Никитин
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - села Осколковского крестьянин Евлампий Семенов Белоруков и крестьянская жена Пелагея Феодорова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Федор Никитин
Смерть
Неизвестно