Чупина Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Параскева Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.

Дочь: Чупина Гликерия Федорова

Отец ребёнка: Чупин Федор Никитин

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - села Осколковского крестьянин Евлампий Семенов Белоруков и крестьянская жена Пелагея Феодорова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Федор Никитин

Смерть
Неизвестно
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