Чупин Федор Никитин
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чупин Никита Силаев
Мать: Чупина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.
Дочь: Чупина Гликерия Федорова
Мать ребёнка: Чупина Параскева Стефанова
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - села Осколковского крестьянин Евлампий Семенов Белоруков и крестьянская жена Пелагея Феодорова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно