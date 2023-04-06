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Чупин Федор Никитин

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1899 ст.

Дочь: Чупина Гликерия Федорова

Мать ребёнка: Чупина Параскева Стефанова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - села Осколковского крестьянин Евлампий Семенов Белоруков и крестьянская жена Пелагея Феодорова Белорукова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Параскева Стефанова

Смерть
Неизвестно
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