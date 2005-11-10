(Зылева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зылева) Татьяна

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Место рождения

с. Перевозное

Дата рождения

24.12.1961

Дата смерти

10.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Перевозное
Рождение ребёнка
02.02.1982

Сын: Дерюшев Александр

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей

Рождение ребёнка
14.04.1989

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей

Рождение ребёнка
14.04.1989

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Дерюшев Сергей

Смерть
10.11.2005
д. Нива
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