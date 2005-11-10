(Зылева) Татьяна
Место рожденияс. Перевозное
Дата рождения24.12.1961
Дата смерти10.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Перевозное
Рождение ребёнка
02.02.1982
Сын: Дерюшев Александр
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей
Рождение ребёнка
14.04.1989
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей
Рождение ребёнка
14.04.1989
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Дерюшев Сергей
Смерть
10.11.2005
д. Нива