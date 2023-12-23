Панкова Марфа Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти04.07.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Панкова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1900 ст.
от рака желудка