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Панкова Марфа Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

04.07.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Панков Василий Федорович

Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Панков Андрей Федоров

Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Панкова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Панков Федор Михайлов

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Федор Михайлов

Смерть
04.07.1900 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от рака желудка
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