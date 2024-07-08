Процик Проценко Пантелеймон Михайлович Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Процик Проценко Пантелеймон Михайлович

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Процик Проценко Михаил Данилович

Мать: Проценко Пелагея Афанасьевна

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценко Анастасия Максимовна

У Пантелеймона Михайловича с Анастасией Максимовной (~1782-до 1834) было пятеро детей. - Алексей ~1805-04.01.1856; - Максим 16.08.1807-09.01.1859; - Марьяна ~1811, в замужестве за Тимошенко Демьян Тим... Показать все
Смерть
До 1840

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