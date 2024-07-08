Процик Проценко Пантелеймон Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Бракосочетание
Неизвестно
У Пантелеймона Михайловича с Анастасией Максимовной (~1782-до 1834) было пятеро детей. - Алексей ~1805-04.01.1856; - Максим 16.08.1807-09.01.1859; - Марьяна ~1811, в замужестве за Тимошенко Демьян Тим... Показать все
Смерть
До 1840