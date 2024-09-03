Кривенко Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти13.07.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Кривенко Мария Парменовна
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Сын: Кривенко Фёдор Парменович
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Рождение ребёнка
30.10.1888 ст.
Дочь: Кривенко Матрёна Парменовна
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1894 ст.
Дочь: Кривенко Валентина Парменовна
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Рождение ребёнка
29.07.1896 ст.
Дочь: Кривенко Марфа Парменовна
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кривенко Герасим Парменович
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Смерть
13.07.1905 ст.
От родов
Рождение ребёнка
14.07.1905 ст.
Дочь: Кривенко Макрина Парменовна
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович
Рождение ребёнка
14.07.1905 ст.
Дочь: Кривенко Марина Парменовна
Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович