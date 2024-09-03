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Кривенко Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

13.07.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенко Пармен Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Кривенко Мария Парменовна

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Кривенко Фёдор Парменович

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1888 ст.

Дочь: Кривенко Матрёна Парменовна

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1894 ст.

Дочь: Кривенко Валентина Парменовна

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1896 ст.

Дочь: Кривенко Марфа Парменовна

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кривенко Герасим Парменович

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
13.07.1905 ст.
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
От родов
Рождение ребёнка
14.07.1905 ст.

Дочь: Кривенко Макрина Парменовна

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.07.1905 ст.

Дочь: Кривенко Марина Парменовна

Отец ребёнка: Кривенко Пармен Михайлович

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

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