Чернявская (Казакова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.2002
Дочь: Захарова (Назаренко) Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.10.2004
Сын: Назаренко Роман Анатольевич
Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.11.2011
Дочь: Чернявская Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Чернявский Сергей Васильевич