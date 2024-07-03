Чернявская (Казакова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Казакова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Хойники, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

13.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1981

Отец: Казаков Сергей Алексеевич

Мать: Казакова (Курожко) Галина Леонидовна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Анатолий Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.05.2002

Дочь: Захарова (Назаренко) Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Евгеньевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.10.2004

Сын: Назаренко Роман Анатольевич

Отец ребёнка: Назаренко Анатолий Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.11.2011

Дочь: Чернявская Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Чернявский Сергей Васильевич

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