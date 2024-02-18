Крушинский Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1988
Дочь: Ермакова (Крушинская) Оксана Геннадьевна
Мать ребёнка: Крушинская (Солгалова) Елена
Рождение ребёнка
10.06.1992
Дочь: Харитонова (Крушинская) Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Крушинская (Солгалова) Елена