Крушинский Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушинский Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская (Солгалова) Елена

Рождение ребёнка
23.08.1988

Дочь: Ермакова (Крушинская) Оксана Геннадьевна

Мать ребёнка: Крушинская (Солгалова) Елена

Рождение ребёнка
10.06.1992

Дочь: Харитонова (Крушинская) Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Крушинская (Солгалова) Елена

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