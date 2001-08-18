Утяшев Динар Влирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1962
Отец: Утяшев влир
Мать: Утяшева василя
Рождение ребёнка
18.08.2001
Дочь: Утяшева ирида Динаровна
Мать ребёнка: Галиева миляуша Фанусовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурлыгаянов давид динарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиева миляуша Фанусовна