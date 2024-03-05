Невский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти21.12.1893 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Невский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Леднева (Невская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.12.1893 ст.
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
От Древности