Невский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.12.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Невский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Леднева (Невская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Невский Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.12.1893 ст.
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
От Древности

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