Буковский Александр Иванович 20.10.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Буковский Александр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.10.1857

умер Неизвестно

Мать
Буковская (Мишина) Варвара СергеевнаНеизвестно г.р.
Отец
Буковский Иван Николаевич10.09.1818 г.р.
Супруги
Буковская Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Буковский Анатолий Александрович18.10.1883 г.р.
Буковская Лидия Александровна03.05.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1857

Отец: Буковский Иван Николаевич

Мать: Буковская (Мишина) Варвара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1883

Сын: Буковский Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1885

Дочь: Буковская Лидия Александровна

Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1889

Сын: Буковский Евгений Александрович

Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1892

Дочь: Буковская Елена Александровна

Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1893

Сын: Буковский Александр Александрович

Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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