Буковский Александр Иванович
мужской, родился 20.10.1857
умер Неизвестно
МатьБуковская (Мишина) Варвара СергеевнаНеизвестно г.р.
ОтецБуковский Иван Николаевич10.09.1818 г.р.
Супруги
Буковская Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Буковский Анатолий Александрович18.10.1883 г.р.
Буковская Лидия Александровна03.05.1885 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1883
Сын: Буковский Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1885
Дочь: Буковская Лидия Александровна
Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1889
Сын: Буковский Евгений Александрович
Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1892
Дочь: Буковская Елена Александровна
Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1893
Сын: Буковский Александр Александрович
Мать ребёнка: Буковская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно