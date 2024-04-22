Некрасова Ефросинья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Сын: Некрасов Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Некрасов Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно