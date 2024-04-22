Некрасова Ефросинья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Ефросинья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738

Сын: Некрасов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Некрасов Антон Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Некрасов Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Гурьевич

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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