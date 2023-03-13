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Казанцевъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Казанцевъ Сидоръ

Мать: Казанцева Ульяна Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Долинина (Казанцева) Федосья

Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Казанцевъ Моисей

Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Казанцева) Аксинья

Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Казанцевъ Яковъ

Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Казанцева) Авдотья

Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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