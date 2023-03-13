Казанцевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Казанцевъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Долинина (Казанцева) Федосья
Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Казанцевъ Моисей
Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Казанцева) Аксинья
Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Казанцевъ Яковъ
Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Казанцева) Авдотья
Мать ребёнка: Казанцева Дарья Иванова