Катыкина Зинаида
женский, родилась Неизвестно
умерла 29.12.2020
Супруги
Катыкин Николай Михайлович05.12.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катыкин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катыкин Николай Михайлович
Смерть
29.12.2020