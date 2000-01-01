Овчинкина (Ильиных) Маремьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинкина (Ильиных) Маремьяна Леонтьевна

Овчинкина (Ильиных) Маремьяна Леонтьевна

avatar

Место рождения

Тахтаир

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильиных Леонтий

Мать: не указана

Тахтаир
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Буторина Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Овчинкин Егор Семёнович

Долгоярское (Худяково)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинкин Егор Семёнович

Смерть
Неизвестно
Долгоярское (Худяково)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close