Овчинкина (Ильиных) Маремьяна Леонтьевна
Место рожденияТахтаир
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильиных Леонтий
Мать: не указана
Тахтаир
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Буторина Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Овчинкин Егор Семёнович
Долгоярское (Худяково)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Долгоярское (Худяково)