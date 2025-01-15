Каменский Павел Павлович
мужской, родился 28.04.1858, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1922
МатьКаменская (Толстая) Мария Фёдоровна03.10.1817 г.р.
ОтецКаменский Павел Павлович1810 г.р.
Супруги
Каменская (Философова) Александра Николаевна03.12.1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1858
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 24.04.1883 по 1901
Смерть
1922