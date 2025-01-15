Каменский Павел Павлович 28.04.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каменский Павел Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.04.1858, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1922

Мать
Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна03.10.1817 г.р.
Отец
Каменский Павел Павлович1810 г.р.
Супруги
Каменская (Философова) Александра Николаевна03.12.1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1858

Отец: Каменский Павел Павлович

Мать: Каменская (Толстая) Мария Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
С 24.04.1883 по 1901

Жена: Каменская (Философова) Александра Николаевна

Смерть
1922

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