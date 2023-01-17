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Куранова Акилина Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.05.1810

Дата смерти

12.08.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1810

Отец: Куранов Григорий Алексеевич

Мать: Куранова Елена Егоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Григорий Алексеевич Куранов Восприемники: мещанина Ивана Алексеева жена Марфа Кузьминична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 248 номер 61
Смерть
12.08.1842 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла девица Акилина Григорьевна в возрасте 28 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 232 номер 55
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