Куранова Акилина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1810
Дата смерти12.08.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1810
Отец: казак Григорий Алексеевич Куранов Восприемники: мещанина Ивана Алексеева жена Марфа Кузьминична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 248 номер 61
Смерть
12.08.1842 ст.
Умерла девица Акилина Григорьевна в возрасте 28 лет от чахотки https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 232 номер 55