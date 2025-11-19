Белосельский-Белозерский Константин Эсперович
мужской, родился 25.01.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 26.01.1918, Киев, Украинская ССР, СССР
МатьБелосельская-Белозерская (Базилевская) Ольга Александровна13.09.1877 г.р.
ОтецБелосельский-Белозерский Эспер Константинович26.09.1870 г.р.
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Рождение
25.01.1899
Отец: Белосельский-Белозерский Эспер Константинович
Мать: Белосельская-Белозерская (Базилевская) Ольга Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.01.1918
Киев, Украинская ССР, СССР