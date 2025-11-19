Белосельский-Белозерский Константин Эсперович 25.01.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белосельский-Белозерский Константин Эсперович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.01.1899, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 26.01.1918, Киев, Украинская ССР, СССР

Мать
Белосельская-Белозерская (Базилевская) Ольга Александровна13.09.1877 г.р.
Отец
Белосельский-Белозерский Эспер Константинович26.09.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1899

Отец: Белосельский-Белозерский Эспер Константинович

Мать: Белосельская-Белозерская (Базилевская) Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
26.01.1918
Киев, Украинская ССР, СССР

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