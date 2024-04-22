Шестак Анастасия Потаповна
Место рождения
Дата рождения07.01.1890
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1890
Рождение ребёнка
?.12.1910
Дочь: Бурка Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Рождение ребёнка
?.10.1911
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бурка Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Бурка Анна Федотовна
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Рождение ребёнка
29.10.1920
Дочь: Бурка Елизавета Федотовна
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Бурка Евдокия Федотовна
Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович
Смерть
1936