Шестак Анастасия Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак Анастасия Потаповна

Место рождения

Дягова, Чернігівська область

Дата рождения

07.01.1890

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1890

Отец: Шестак Потапий Прокофьевич

Мать: Гречуха Наталия Петровна

Дягова, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.12.1910

Дочь: Бурка Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Рождение ребёнка
?.10.1911

Сын: Бурка Андрей Федотович

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бурка Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бурка Владимир Федотович

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Бурка Анна Федотовна

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1920

Дочь: Бурка Елизавета Федотовна

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Бурка Евдокия Федотовна

Отец ребёнка: Бурка Федот Федорович

Дягова, Чернігівська область
Смерть
1936
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