Ярошок Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошок Степан Фёдорович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок (Шишка) Домникия Потаповна

Рождение ребёнка
20.03.1800 ст.

Сын: Ярошок N Степанович

Мать ребёнка: Ярошок (Шишка) Домникия Потаповна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1807 ст.

Дочь: Ярошок Христина Степановна

Мать ребёнка: Ярошок (Шишка) Домникия Потаповна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
До 1836
Покровское, Чернігівська область

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