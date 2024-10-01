Ярошок Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1800 ст.
Сын: Ярошок N Степанович
Мать ребёнка: Ярошок (Шишка) Домникия Потаповна
Рождение ребёнка
23.07.1807 ст.
Дочь: Ярошок Христина Степановна
Мать ребёнка: Ярошок (Шишка) Домникия Потаповна
Смерть
До 1836