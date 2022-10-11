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Пьянкова Ксения Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2022

Отец: Пьянков Иван Дмитриевич

Мать: Пьянкова Александра Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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