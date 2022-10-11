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Пьянкова Ксения Ивановна
Пьянкова Ксения Ивановна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
11.10.2022
Пол
Женский
Отец
Пьянков Иван Дмитриевич
1992 г.р.
Мать
Пьянкова (Братцева) Александра Сергеевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2022
Отец:
Пьянков Иван Дмитриевич
Мать:
Пьянкова Александра Сергеевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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