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Игнатий Меркурьев

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Меркурий Дмитриевич

Мать: Дарья Харитоновна

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кондратова

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евфросинья Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Кондратова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Николай Игнатьев

Мать ребёнка: Евдокия Кондратова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1876

Сын: Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Евдокия Кондратова

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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