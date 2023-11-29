Игнатий Меркурьев
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Меркурий Дмитриевич
Мать: Дарья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кондратова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евфросинья Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Кондратова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Николай Игнатьев
Мать ребёнка: Евдокия Кондратова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Иван Игнатьев
Мать ребёнка: Евдокия Кондратова
Смерть
Неизвестно