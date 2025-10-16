Фон Бирон (Фон Левенштейн-Вертхайм-Фройденберг) Адель 24.03.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Бирон (Фон Левенштейн-Вертхайм-Фройденберг) Адель

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.03.1866, община Кройцвертхайм, Майн-Шпессарт, Нижняя Франкония, Баварское королевство

умерла 15.10.1890, Сыцув

Супруги
Бирон Курляндский Густав Петер17.10.1859 г.р.
Дети
Бирон Курляндский Вильгельм Карл Людвиг Каликст Эрнст Александр16.02.1886 г.р.
Бирон Курляндский Карл Людвиг Каликст13.10.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

община Кройцвертхайм, Майн-Шпессарт, Нижняя Франкония, Баварское королевство

Бракосочетание
08.07.1885

Муж: Бирон Курляндский Густав Петер

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Бирон Курляндский Вильгельм Карл Людвиг Каликст Эрнст Александр

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав Петер

Рождение ребёнка
13.10.1890

Сын: Бирон Курляндский Карл Людвиг Каликст

Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав Петер

Смерть
15.10.1890

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