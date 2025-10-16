Фон Бирон (Фон Левенштейн-Вертхайм-Фройденберг) Адель
женский, родилась 24.03.1866, община Кройцвертхайм, Майн-Шпессарт, Нижняя Франкония, Баварское королевство
умерла 15.10.1890, Сыцув
Супруги
Бирон Курляндский Густав Петер17.10.1859 г.р.
Дети
Бирон Курляндский Карл Людвиг Каликст13.10.1890 г.р.
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Рождение
24.03.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
община Кройцвертхайм, Майн-Шпессарт, Нижняя Франкония, Баварское королевство
Бракосочетание
08.07.1885
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Бирон Курляндский Вильгельм Карл Людвиг Каликст Эрнст Александр
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав Петер
Рождение ребёнка
13.10.1890
Сын: Бирон Курляндский Карл Людвиг Каликст
Отец ребёнка: Бирон Курляндский Густав Петер
Смерть
15.10.1890