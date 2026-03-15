Бабарыкина Настасья Никитична
женский, родилась 1781 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Бабарыкин Дорофей Алексеевич1786 ст. г.р.
Дети
Бабарыкин Матвей Дорофеевич1815 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Бабарыкин Матвей Дорофеевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Дорофей Алексеевич
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно