Бабарыкина Настасья Никитична 1781 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бабарыкина Настасья Никитична

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1781 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Бабарыкин Дорофей Алексеевич1786 ст. г.р.
Дети
Бабарыкин Матвей Дорофеевич1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Дорофей Алексеевич

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Бабарыкин Матвей Дорофеевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Дорофей Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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