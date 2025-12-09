Салтыков Иван Петрович
мужской, родился 28.06.1730
умер 14.11.1805, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна20.09.1839 г.р.
Дети
Мятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна07.05.1771 г.р.
Крубер (Салтыкова) Екатерина Ивановна07.08.1776 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1771
Рождение ребёнка
07.05.1771
Дочь: Мятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1776
Дочь: Крубер (Салтыкова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1779
Дочь: Орлова (Салтыкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна
Смерть
14.11.1805
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург