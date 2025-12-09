Салтыков Иван Петрович 28.06.1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Иван Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.06.1730

умер 14.11.1805, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна20.09.1839 г.р.
Дети
Мятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна07.05.1771 г.р.
Крубер (Салтыкова) Екатерина Ивановна07.08.1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1771

Жена: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1771

Дочь: Мятлева (Салтыкова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
07.08.1776

Дочь: Крубер (Салтыкова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1779

Дочь: Орлова (Салтыкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.86. с. 8. МК Исаакиевского собора.

Рождение ребёнка
1784

Сын: Салтыков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Салтыкова (Чернышёва) Дарья Петровна

Смерть
14.11.1805
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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