Mednis Mārtiņš Eduards — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMednis Mārtiņš Eduards

Mednis Mārtiņš Eduards

avatar

Место рождения

Vainižu pagasts, Latvija

Дата рождения

25.12.1909

Дата смерти

31.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
būvtehniķis
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Medne (Laurs) Anna Vilija

Бракосочетание
31.12.1937

Жена: Medne (Laurs) Anna Vilija

Смерть
31.01.1982
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.