Mednis Mārtiņš Eduards
Место рожденияVainižu pagasts, Latvija
Дата рождения25.12.1909
Дата смерти31.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
būvtehniķis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Medne (Laurs) Anna Vilija
Бракосочетание
31.12.1937
Смерть
31.01.1982
Похороны
Неизвестно