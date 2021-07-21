Зарипов Кирамат Зарипович
Место рождения
Дата рождения07.08.1936
Дата смерти21.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарипов Фарит Кираматович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова (Зарипова) Анфиса Кираматовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1976
Сын: Зарипов Константин Кираматович
Мать ребёнка: Хайруллина Галина Гильмутдиновна
Новобурино, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.07.2021
Трудовой, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область