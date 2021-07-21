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Зарипов Кирамат Зарипович

Место рождения

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.08.1936

Дата смерти

21.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1936

Отец: Ахмадеев Зариф

Мать: Ахмадеева (Валиуллина) Шагирбану Гатауллиновна

Малая Кызылова, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарипов Фарит Кираматович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова (Зарипова) Анфиса Кираматовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1976

Сын: Зарипов Константин Кираматович

Мать ребёнка: Хайруллина Галина Гильмутдиновна

Новобурино, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
21.07.2021
Трудовой, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

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