Андрей Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Хазов Ефим Петров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1880
Жена: Ефросинья Стефанова
Рождение ребёнка
28.10.1880
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: (Хазова) Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: (Хазова) Ульяна Андреева
Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: (Хазова) Евгения Андреева
Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова