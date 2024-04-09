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Андрей Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Хазов Ефим Петров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Ефросинья Стефанова

Рождение ребёнка
28.10.1880

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова

Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: (Хазова) Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова

Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: (Хазова) Ульяна Андреева

Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова

Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: (Хазова) Евгения Андреева

Мать ребёнка: Ефросинья Стефанова

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