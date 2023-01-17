Коркина Елена Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина Елена Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Коркин Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1875 ст.

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Коркин Александр Григорьевич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Александр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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