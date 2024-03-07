Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан Илья Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан/
Место рождениякитаец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1939
Сын: Дороднов/ван-Чу-Ан/ван-Гуан Владимир Ильич/Иванович
Мать ребёнка: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)
Улан-Удэ, Бурятская АССР
Северо-Байкальский рай бюро ЗАГС, дата выдачи свидетельства о рождении 18.07.1961
Рождение ребёнка
После 1939
Рождение ребёнка
После 1939
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно
нижнеангарск. бурятия
Причина смерти: Естественная смерть/старость