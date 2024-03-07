Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан Илья Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВан-Чу-Ан/Ван-Гуан Илья Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан/

Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан Илья Ван-Чу-Ан/Ван-Гуан/

Место рождения

китаец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

китаец
Рождение ребёнка
21.12.1939

Сын: Дороднов/ван-Чу-Ан/ван-Гуан Владимир Ильич/Иванович

Мать ребёнка: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)

Улан-Удэ, Бурятская АССР
Северо-Байкальский рай бюро ЗАГС, дата выдачи свидетельства о рождении 18.07.1961
Рождение ребёнка
После 1939

Сын: Дороднов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)

Рождение ребёнка
После 1939

Сын: Дороднов Юрий Ильич

Мать ребёнка: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Карпаков Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дороднова (муж-Китаец Взял Фамилию Жены) Ольга (Афанасьевна?)

Смерть
Неизвестно
нижнеангарск. бурятия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close