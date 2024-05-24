Ванюрхин Платон Власов
Место рождения
Дата рождения16.11.1873 ст.
Дата смерти08.04.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1873 ст.
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Влас Дмитриев и жена его Евфимия Егорова,оба православные
Крещение
18.11.1873 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянин Порфирий Дмитриев и женка Гликерья Власова
Смерть
08.04.1876 ст.
от оспы Деревни Верхней Сарполы крестьянской вдовы Евфимии Егоровой сын Платон (2 года)