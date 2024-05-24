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Ванюрхин Платон Власов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1873 ст.

Дата смерти

08.04.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1873 ст.

Отец: Ванюрхин Влас (Власий) Дмитриев Димитриев

Мать: Ванюрхина (Ершова) Евфимия (Афимья) Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы крестьянин Влас Дмитриев и жена его Евфимия Егорова,оба православные
Крещение
18.11.1873 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Той же деревни крестьянин Порфирий Дмитриев и женка Гликерья Власова
Смерть
08.04.1876 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от оспы Деревни Верхней Сарполы крестьянской вдовы Евфимии Егоровой сын Платон (2 года)

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