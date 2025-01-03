Ворошик Яков Феодорович 27.11.1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворошик Яков Феодорович

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 27.11.1861, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

умер 1887, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Мать
Ворошик (Здрок) Анна Емельяновна1830 г.р.
Отец
Ворошик Феодор Иванович1830 г.р.
Супруги
Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна25.01.1865 г.р.
Дети
Ворошик Иларион Яковлевич1887 г.р.
(Ворошик) Пелагея Яковна1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1861

Отец: Ворошик Феодор Иванович

Мать: Ворошик (Здрок) Анна Емельяновна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Ворошик) Пелагея Яковна

Мать ребёнка: Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ворошик Иларион Яковлевич

Мать ребёнка: Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
1887
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

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