Ворошик Яков Феодорович
мужской, родился 27.11.1861, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
умер 1887, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
МатьВорошик (Здрок) Анна Емельяновна1830 г.р.
ОтецВорошик Феодор Иванович1830 г.р.
Супруги
Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна25.01.1865 г.р.
Дети
Ворошик Иларион Яковлевич1887 г.р.
(Ворошик) Пелагея Яковна1887 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1861
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Бракосочетание
Неизвестно
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Ворошик) Пелагея Яковна
Мать ребёнка: Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ворошик Иларион Яковлевич
Мать ребёнка: Ворошик (Купчик) Харитина Данииловна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
1887
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл