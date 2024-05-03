Тарасов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Г.Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.01.2000
Сын: Тарасов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.2013
Дочь: Тарасова Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности