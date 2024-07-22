Сердюкова Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1972
Сын: Сердюков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сердюков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1983
Дочь: Варенцева Анна Владимировна
Отец ребёнка: Сердюков Владимир Петрович