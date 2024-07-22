Сердюкова Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова Наталия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
21.04.1972

Сын: Сердюков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сердюков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
30.07.1983

Дочь: Варенцева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Сердюков Владимир Петрович

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