Иорданская (Салганская) Татиана Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Салганская) Татиана Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Иорданский Константин

Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Салганская (Иорданская) Александра

Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Иорданский Петр

Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Иорданский Иоанн

Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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