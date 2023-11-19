Иорданская (Салганская) Татиана Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Салганская (Иорданская) Александра
Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Иорданский Петр
Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Иорданский Иоанн
Отец ребёнка: Иорданский Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно