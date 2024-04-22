Игнатьева Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Игнатьева) Мария Евфимова
Отец ребёнка: Игнатьев Евфим Павлов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Игнатьева) Платонида Евфимова
Отец ребёнка: Игнатьев Евфим Павлов
Смерть
Неизвестно