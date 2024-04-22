Игнатьева Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Игнатьева) Мария Евфимова

Отец ребёнка: Игнатьев Евфим Павлов

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Игнатьева) Платонида Евфимова

Отец ребёнка: Игнатьев Евфим Павлов

Смерть
Неизвестно

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