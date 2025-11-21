Гартман Борис Георгиевич 06.06.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Гартман Борис Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.06.1878, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умер 29.04.1950, Ментона

Супруги
Гартман (Белосельская-Белозерская) Мария Константиновна28.02.1883 г.р.
Дети
Гартман Михаил Борисович06.06.1907 г.р.
Гартман Георгий Борисович31.12.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Бракосочетание
30.08.1906

Жена: Гартман (Белосельская-Белозерская) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
06.06.1907

Сын: Гартман Михаил Борисович

Мать ребёнка: Гартман (Белосельская-Белозерская) Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Гартман Георгий Борисович

Мать ребёнка: Гартман (Белосельская-Белозерская) Мария Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
29.04.1950

Мы используем куки для улучшения работы сайта.