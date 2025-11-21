Гартман Борис Георгиевич
мужской, родился 06.06.1878, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умер 29.04.1950, Ментона
Супруги
Гартман (Белосельская-Белозерская) Мария Константиновна28.02.1883 г.р.
Дети
Гартман Михаил Борисович06.06.1907 г.р.
Гартман Георгий Борисович31.12.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
30.08.1906
Рождение ребёнка
06.06.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.12.1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.04.1950