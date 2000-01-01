Мамаева Анна Емельяновна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения25.05.1896
Дата смерти19.08.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896
Отец: Мамаев Емельян Андреевич
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
19.08.1896
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)